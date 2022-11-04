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Централизованное водоснабжение в следующем году появится в 30 селах СКО

4 Ноября 2022, 09:24
Централизованное водоснабжение в следующем году появится в 30 селах СКО
4 Ноября 2022, 09:24

Централизованное водоснабжение в следующем году появится в 30 селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил Мамлютский район. В селе Белое он проверил ход работ по водоснабжению населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Традиционно о результатах поездки глава региона проинформировал на своей странице в социальной сети. Он заявил, что «вода в доме - для нас главный индикатор».

В этом году работы по водоснабжению проводят в 55 селах области. В селе Белое завершается строительство магистрального водопровода и разводящих сетей протяженностью 26 км. Установили два резервуара, насосную станцию и 70 колодцев. У 222 семей есть возможность подключить воду в дом.

«Мы вливаем большие средства для обеспечения наших сел центральным водоснабжением. К примеру, только в село Белое Мамлютского района направили 658 млн тенге. В целом, за пять лет протянули 483 км разводящих сетей. На 60% увеличено число сел, имеющих разводящие сети - со 179 до 295. Сельчане устанавливают стиральные машины и душевые кабины. Надо отметить, за последние годы отмечается увеличение объема используемой воды населением на 70%», - написал Кумар Аксакалов.

Аким области заверил, что в следующем году централизованное водоснабжение появится в 30 селах, где проживают свыше 16 тыс. человек.

Ранее на заседании акимата стало известно, что без воды остается почти треть населенных пунктов региона. Ситуацию местные власти намерены исправить до 2026 года.


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