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    10:36, 04 Май 2022 | GMT +6

    Централизованное водоснабжение проведут в 511 казахстанских селах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения населения водоснабжением государство выделит более 200 млрд тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для повышения уровня обеспеченности водой отстающим регионам с низкими показателями выделяются средства на приоритетной основе. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах 120 млрд тенге и в селах 95 млрд тенге», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    По его словам, это позволит по итогам года обеспечить доступ до 98,5% городского и 94,7% сельского населения.

    Всего по стране 6 302 села. Из них имеют доступ к услугам водоснабжения 4 759.

    «Из необеспеченных сел в 511 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения, а в 1 032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули (КБМ). Из них в текущем году планируется обеспечить централизованным водоснабжением еще 120 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах», - заключил министр.


    Фото: greenfingroup.com



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