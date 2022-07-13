13 Июля 2022 12:07

Централизованное водоснабжение появится в 10 селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году построят и реконструируют 135 км сетей водоснабжения. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области побывал в селе Якорь Кызылжарского района, где из-за изношенных труб воду подают несколько раз в день и по часам. Некоторые улицы и вовсе ее не получают. Сельчане в прошлом году пытались привлечь внимание властей креативными видеороликами, в которых представители разных стран просили акимат дать воду Якорю.

К. Аксакалов заверил жителей населенного пункта, что проблема решится уже осенью этого года.

«Вы имеете возможность подключиться к воде. Она будет круглосуточно, под хорошим давлением. Водопровод был старым. В прошлом году было 27 аварий, до этого – 14. Понятно, что при малейшем давлении старая труба не выдерживала. Было принято решение, что здесь нужен новый водопровод. 13,5 км новой трубы протягиваем. Хотя проект был двухгодичным, но завершаем в этом году. Подрядчики дали обещание, что в сентябре все работы сдадут», - сказал аким области.

На своей странице в социальной сети К.Аксакалов написал, что работы по обеспечению водой идут в 55 селах. В 15 из них до конца года улучшат систему подачи воды. Это села Покровка и Белое Мамлютского района, Якорь и Бесколь Кызылжарского, Токсан би района им. Г. Мусрепова, Кирово Тайыншинского района, Образец и Сулышок М.Жумабаева, Тимирязево, Ленинское, Мичурино, Белоградовка и Москворецкое Тимирязевского района, Кривощеково и Новопокровка района Шал Акына.

В 10 селах, где раньше брали воду из колодцев или она была привозной, появится водоснабжение. В Есильском районе это села Талапкер, Поляковка, Ильинка, Мадениет, в Кызылжарском – Дубровное, в Жамбылском – Казанка, в Тайыншинском районе воду подведут к селам Горькое, Макашевка, Летовочное и Рощинское.

«Всего по области из 635 сел области 406 обеспечены централизованным водоснабжением. В нынешнем году на эту сферу направлено 12,3 млрд тенге. Построим и реконструируем 135 км сетей», - сообщил К.Аксакалов.