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Центральный банк Аргентины борется с инфляцией, достигшей 30-летнего максимума

Автор:  
Татьяна Кудренок
16 Мая 2023, 17:39
Центральный банк Аргентины борется с инфляцией, достигшей 30-летнего максимума Кадр из видео: cnn.com

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Центральный банк Аргентины в понедельник повысил ключевую процентную ставку на шесть процентных пунктов до 97% для «усмирения» растущей инфляции, которая достигла 30-летнего максимума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Центральные банки по всему миру изо всех сил пытаются обуздать инфляцию, но в данная проблема достигла небывалых пропорций в Аргентине. Например, годовой уровень инфляции в стране в прошлом месяце превысил 100%.

Это самый высокий уровень с начала 1990-х годов. Согласно данным Международного валютного фонда, Венесуэла и Зимбабве — две единственные страны в мире, в которых инфляция выше, чем в Аргентине. Для сравнения инфляция колеблется ниже 5% в США, где центральный банк повысил ключевые процентные ставки на пять процентных пунктов за 14 месяцев.

Согласно заявлению, опубликованному центральным банком Аргентины в понедельник, есть надежда, что повышение ставки будет стимулировать инвестиции в валюту страны. Чрезмерная инфляция привела к большому оттоку инвестиций в аргентинское песо, что привело к снижению его стоимости по отношению к доллару США в этом году на 23%.

В преддверии президентских выборов, назначенных на октябрь, министр экономики Аргентины Серхио Масса сосредоточился на предотвращении еще большей девальвации валюты и сдерживании инфляции. Его рассматривали как потенциального кандидата от третьей партии с тех пор, как действующий президент Альберто Фернандес объявил в прошлом месяце, что не будет добиваться переизбрания, и успех Массы, вероятно, будет связан с результатом борьбы с инфляцией.

Но, аналитики считают, что новое повышение ставок вряд ли принесет какие-либо реальные изменения на аргентинские рынки.

«Ощущение такое, что правительство полностью проигрывает в борьбе с инфляцией», — отметил финансовый советник и бывший заместитель управляющего Центрального банка Аргентины Мигель Кигель.

«Я боюсь, что правительство начало действовать очень поздно: повышение процентных ставок, конечно, является основной стратегией борьбы с инфляцией, но это требует времени. Когда центральный банк повышает процентную ставку, последствия ощущаются примерно через два или три месяца после этого, и этот временной масштаб неэффективен в ситуации Аргентины», - заявил Кигель в интервью CNN en Español в понедельник.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в Аргентине превысил 100% впервые с начала 90-х годов. В частности, в феврале этого года инфляция в стране перешагнула отметку в 102,5%, это означает, что цены на многие потребительские товары выросли более чем вдвое с 2022 года.


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