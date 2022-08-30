30 Августа 2022 23:15

Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В посольстве Казахстана в столице Турции состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции нашей страны. Финалом праздника стало эффектное выступление Центрального ансамбля Министерства обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В праздновании Дня Конституции приняли участие посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, видные турецкие политики, ученые, представители компаний.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил, что за годы независимости Основной закон нашей страны стал залогом стабильности и процветания. Следуя принципам Конституции, Казахстан является авторитетным и уважаемым государством на мировой арене.

В завершение праздника фольклорно-этнографическая группа «Сарбаздар» Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана под руководством майора Дархана Рахимгалиева исполнила знаменитые казахские произведения «Сарыарка», «Адай», «Шалкыма», «Жекпе-жек» и многие другие.