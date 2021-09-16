Центральным водоснабжением будут обеспечены все жители одного из посёлка Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Рабочем посёлке Сортировки заканчивают прокладывать водопровод. Работы планируют завершить уже этой осенью. Трубы подведут к домам 873 семей, которые пользуются скважинами. Таким образом, весь посёлок будет подключен к центральному водоснабжению.

Подрядчик ТОО «Данекер» значительно опережает график.

«Строительство было начато в мае этого года. Протяжённость водопровода – 15,8 км. Сейчас нам осталось доделать 1 км 300 метров, затем опрессовка и промывка. Прокладка идёт методом ГНБ (горизонтально направленное бурение). Не вскрывая поверхности грунта, мы прокалываем землю и протягиваем трубу», – рассказал технический директор компании Андрей Сизёв.

Вода появится у жителей 16 улиц.

По программе «Нұрлы жер» идёт очередной этап замены внутриквартальных водопроводных сетей в Пришахтинске. Проект начали в 2020 году. Закончить планируют прокладку новой линии – 29 км – до конца этого года. В итоге качественным водоснабжением обеспечат 65 тысяч потребителей.

«Изношенность сетей здесь составляла 65–70%. По окончании работ улучшится качество воды и гидравлический фон. До 2025 года мы планируем заменить ещё 30 км труб», – отметил генеральный директор «Қарағанды су» Данияр Исаев.

В этом году закончится ремонт магистрального водовода для потребителей Нового города (ул. Алиханова, Ерубаева, Воинов-Интернационалистов, пр. Бухар-жырау), Михайловки и Актаса. Проект осуществляется в рамках госпрограммы развития регионов и относится к первой категории сложности. Это связано с многочисленными действующими коммуникациями, которые встречаются во время прокладки водопроводных труб.

«Параллельно к существующей стальной трубе мы кладём новую полиэтиленовую. Используем метод ГНБ. Я сам карагандинец, и могу сказать, что такой объём работ в городе раньше не проводился. Заканчиваем в сентябре, гарантию даём на три года. Ну а сами трубы должны прослужить более 50 лет», – объяснил замдиректора филиала «Сарыарка» ТОО «АлматыИнжСтрой» Игорь Сараев

Врезка в новый магистральный водовод протяжённостью 8,4 км пройдёт в октябре.

Также идёт замена водопровода по бестраншейной технологии на улице Ерубаева – от Новосёлов до Ермекова. На этом участке трубы были изношены на 100%. Работы проходят по инвестпроекту «Қарағанды су». Срок завершения – октябрь 2021 года.