Центральные улицы отремонтируют в Петропавловске в следующем году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев на встрече с сотрудниками средств массовой информации заявил, что в следующем году планируется ремонт центральных улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, он сам ездит по дорогам Петропавловска и видит их плачевное состояние. В горакимате надеются, что заявленную в вышестоящий бюджет сумму на ремонт дорог одобрят.

«Средний ремонт дорог в городе предусмотрен один раз в пять лет. Последний раз он проводился по центральным улицам в 2016-2017 году. Сейчас мы видим колеи, по той же Жамбыла. На прошедшей сессии гормаслихата выделили средства на разработку проектов по среднему ремонту дорог. Сумму заявили в вышестоящий бюджет приличную. Но мы провели анализ сети автодорог. Нам нужно средний ремонт проводить не менее чем на 40 км, тогда мы в пятилетний цикл выйдем и будем веерно ремонтировать», - проинформировал Р.Анбаев.

Градоначальник добавил, что в следующем году будут продолжаться реконструкции по улице Горького и Жумабаева. Открыть для проезда участок последней местные власти планируют примерно 25-го октября. На следующий год оставят устройство верхнего слоя асфальта в пять сантиметров в чистовом виде.

«При реконструкции улиц столкнулись с большим количеством неучтенных сетей. В частности, на улице Жумабаева, где было много частных домов, и производилась самостоятельная врезка. Несколько раз приходилось останавливать работы из-за воды, которая просачивалась. Ее приходилось откачивать из колодцев, техника постоянно вязла. Из-за этого не можем завершить устройство правосторонних съездов. Буквально вчера проводили техсовет. Решили поставить мощные помпы, чтобы выкачивать воду. Похожая ситуация на улице Брусиловского. Уже хотим воду на анализ отправить, чтобы понять, что это за вода, откуда она идет», - сказал Р.Анбаев.

Прокомментировал аким города и состояние колодцев на городских дорогах. Они уже стали «достопримечательностью» города. Особенно много колодцев на улице Интернациональной. Практически все они либо возвышаются над проезжей частью, либо, наоборот, утоплены.

«У нас бывает колодец один за другим расположен. Думал над этим вопросом, советовался со специалистами. Может быть, отдельное финансирование предусмотреть на приведение колодцев в соответствие. Это важно для безопасности дорожного движения. Есть колодцы, которые находятся на нашем балансе. На мой взгляд, нужно просчитать хотя бы по одной улице», - сказал Р.Анбаев.