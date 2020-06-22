Центральные улицы Алматы по выходным станут пешеходными: в акимате дали разъяснения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы разъяснили, какими будут перекрытия улиц в центре города: временными или постоянными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша позиция сейчас такая. Это будет в пилотном режиме, сначала перекроем квадрат улиц в Алмалинском районе. После этого посмотрим, какие были показатели, предполагаем, что будем замерять качество воздуха, шумовые замеры, смотреть количество пешеходов на этих улицах до перекрытия и после, для того чтобы сравнить и посмотреть эффективность и необходимость данной меры. Только после этого будем принимать решение о вводе (либо постоянном, либо временном) и, может быть, в каких-то определенных районах города», - сказала в ходе онлайн-брифинга руководитель управления зеленой экономики города Алматы Наталья Ливинская.

Ранее аким Алматы объявил о том, что центральные улицы Алматы по воскресеньям будут становиться пешеходными.