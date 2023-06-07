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Центральные госорганы недостаточно курируют регионы – Наталья Годунова

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Июня 2023, 13:21
Центральные госорганы недостаточно курируют регионы – Наталья Годунова Фото: parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о несовершенстве действующей системы межбюджетных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Региональная самодостаточность и способность обеспечить гражданам страны равные условия и возможности пока на стадии реализации. Возможности местных бюджетов покрывать расходы собственными доходами варьируются от 6,5 до 84%. Тогда как уровень развития и масштаб проблем тоже разный. При этом практически отсутствуют стимулы расширять налогооблагаемую базу. Налицо несовершенство действующей системы межбюджетных отношений», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее мнению, все это усиливает социальное расслоение и внутренние миграционные настроения, создавая значительную нагрузку на инфраструктуру развивающихся городов.

«Координация со стороны центральных госорганов по курируемым направлениям в регионах также недостаточная. Планирование и исполнение отдано местным исполнительным органам. Очевидно стремление министерств скинуть ответственность в регионы. Только в этом году более 2 трлн тенге передано в базу трансфертов общего характера. Тогда как исполнение по ним в 2022 году вызывало много вопросов. Теперь же они выведены из-под контроля Высшей аудиторской палаты совсем. При этом в ближайшие три года объем субвенций вырастет в 3 раза», - добавила Н. Годунова.


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