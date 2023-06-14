Центральную котельную модернизируют в Житикаре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Житикаре модернизация городской котельной будет заключаться в установке газопотребляющего энергетического оборудования для обеспечения выработки электроэнергии на собственные нужды предприятия, что позволит снизить себестоимость теплоэнергии. На эти работы планируются направить почти 700 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инженерно-коммуникационная система города и района имеет высокий процент износа. В этом году за счет районного бюджета выделено 37 млн тенге на текущий ремонт участка теплосетей на территории районной больницы проведено техническое обследования городских сетей теплоснабжения общей протяженностью 60 км. Помимо этого, имеются разработанные ПСД по реконструкции наиболее уязвимых, пяти участков тепловых сетей протяженностью 1,5 км предварительной стоимостью 1 млрд 823 млн тенге», - рассказал аким Житикаринского района Нуржан Утегенов.

Вместе с тем, для обеспечения бесперебойного функционирования системы теплоснабжения, в районе до начала отопительного периода планируется ремонт основных фондов центральной городской котельной, на что направят 50,3 млн тенге. На эти средства будут отремонтированы дымовая труба и дымоходы, кровли основного здания и подстанции котельной, а также кровли здания химводоочистки и здания подстанции канализационно-очистных сооружений.

«За счет Национального фонда и софинансирования из областного бюджета в размере 695,5 млн тенге планируется модернизация центральной городской котельной, за счет установки газопотребляющего энергетического оборудования для обеспечения выработки электроэнергии на собственные нужды предприятия. Это поспособствует снижению себестоимости тепловой и электроэнергии. На текущую дату заключен договор на приобретение дорогостоящего оборудования из Германии», - подытожил Н. Утегенов.