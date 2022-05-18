18 Мая 2022 19:24

Центральную клиническую больницу Медцентра УДП РК выбрали 15% медтуристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный форум по медицинскому туризму Universal Health Expert проходит в эти дни в СОВМИНКЕ – Центральной клинической больнице Медицинского центра Управления Делами Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Управляющего Делами Президента Республики Казахстан Айбека Дәдебаева.

Около ста представителей зарубежных и отечественных клиник, туристических агентов, страховых, авиа- и туристических компаний из Турции, Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Беларуси и России приехали в Казахстан с запросом на партнерские отношения.

За четыре месяца 2022 года СОВМИНКУ для лечения выбрали более ста иностранцев. В прошлом году их было 344 – это 15 % от всех медтуристов, приехавших в нашу страну.

Большим спросом медтуристов пользуются нейрохирургия, аритмология, лечение болезни Паркинсона, кардиология, стоматология и Check-up.

«В планах соорганизаторов Universal Health Expert в будущем проводить work shop именно в СОВМИНКЕ и сделать его традиционным. Это событие демонстрирует высокий спрос на отечественную медицину. Оно меняет географию мирового медицинского туризма», - говорится в публикации.