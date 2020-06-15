Центральное водоснабжение появится в поселке Шалгинский Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Каражал Карагандинской области по Дорожной карте занятости реализуется 13 проектов. Поселок Шалгинский получит центральное водоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также в городе когда-то заброшенный парк вновь будет радовать местную детвору качелями и спортивными снарядами. Об этом рассказал аким Каражала Тлектес Досаев в ходе онлайн-конференции на платформе ZOOM.

«В нашем регионе в рамках программы «ДКЗ» будет реализовано 11 городских и 2 областных проекта. В этом году мы приступили к освещению второстепенных улиц частного сектора, а также внутридворовых территорий. На следующей неделе начнутся работы по обеспечению центральным водоснабжением жителей поселка Шалгинский. Здесь построят новую скважину и в каждый дом подадут питьевую воду», - говорит Тлектес Досаев.

В Каражале, как и во всей области, идут дорожные работы, капитальные ремонты школ и больниц. Всего в этом году будет отремонтировано 10 автодорог, пять из них в рамках ДКЗ и еще пять за счет городского бюджета. В течение трех лет планируется заасфальтировать весь центр города.

В нынешнем году начался и капитальный ремонт больницы Каражала. Он пройдет в два этапа. Будет отремонтировано инфекционное отделение, фасад и кровля медучреждения. Предполагается благоустройство прилегающей территории.

Оживет и заброшенный некогда детский парк. Он был одним из самых любимых мест горожан для прогулок с детьми. Там можно было покататься на каруселях и качелях. Детский городок украшали малые архитектурные формы. Но со временем парк обветшал и был заброшен.

«Два года назад мы приняли решение восстановить его. Работы пройдут в два этапа. Сначала установим специальные декоративные ограждения, заасфальтируем тротуары на территории парка, построим роллердром, проведем освещение, поставим скамейки и урны. А в следующем году в парке появятся качели, карусели и спортивные снаряды», - пообещал аким Каражала.

Также Тлектес Досаев во время прямого эфира рассказал об эпидситуации в городе и относящихся к нему поселках.

«К сожалению, у нас два случая заражения - по одному в Каражале и Жайреме. Прошу соблюдать меры предосторожности, по возможности не посещать многолюдные места. И помните, что ваше здоровье - в ваших руках!», - призвал глава города.

Аким Каражала отметил, что в городе действуют три мобильные группы, которые проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических мер на работающих объектах.