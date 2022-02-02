Центральное водоснабжение появилось в поселке Кызылтобе Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Село Кызылтобе Мангистауской области, имеющее почти полувековую историю, подключено к центральной водопроводной сети. Сейчас жители села прокладывают водопровод от улицы до дома и заключают договор с коммунальным учреждением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В прошлом году была завершена работа насосной станции мощностью 6 тысяч кубометров воды. В этом году село полностью подключено к центральной водопроводной сети. Проект, реализованный в рамках программы «Акбулак», будет работать на благо страны. Если опреснительный завод «Каспий» поставляет нам необходимое количество питьевой воды, то теперь нет никаких препятствий для ее доставки населению по трубопроводу», - сказал аким села Кызылтобе Ерлан Кайнаров.
Жители села довольны позитивной инициативой.
«Мы сталкивались до этого с немалыми трудностями. А с сегодняшнего дня вода поступает в наши дома. Работы проводятся на благо народа. В сельской местности мы выращиваем огороды, выпасаем скот. Вода – источник жизни, и то, что она идет к домам по водопроводу – это очень хорошо», - сказал аксакал села Аман Тангулов.
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