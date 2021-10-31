Центральное водоснабжение получат более 46 тысяч сельских жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В 26 населенных пунктов Жамбылской области пришла питьевая вода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной службы коммуникаций, в регионе реализуется ряд проектов по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой.

До прошлого года в 16 населенных пунктов Жуалынского района или в 6 886 дворов был подведен водопровод, более 35 тысяч жителей получили качественную воду. В их числе села Б. Момышулы, Кызыларык, Дарбаза, Жылыбулак, Нурлыкент, Дикан, Кайрат, Кольбастау, Талапты, Куренбел, Коктобе, Косболтек, Бакалы, Карасаз, станция Шакпак и отдаленный населенный пункт Карабастау.

В прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» из республиканского бюджета выделено более миллиона 200 тысяч тенге, в 10 населенных пунктах сооружены системы водоснабжения.

Работы полностью завершены, чистая вода дошла до жителей сел Терс, Акбастау, Шынбулак, Майбулак, Космурат, Алатау, Журымбай, Сурым, Терс-Ашыбулак, Ынтымак. В апреле этого года из-за просадки земель в процессе строительства подрядной организацией начаты восстановительные работы.

Питьевой водой в Жуалынском районе охвачено 7 708 дворов в 26 населенных пунктах, водой обеспечны более 39 тысяч жителей. Этот показатель составил 74,4% к численности дворов и 73,9% к численности населения.

Кроме того, строительство водопроводов, начатое в пяти селах в прошлом году, перешло на текущий год. В рамках программы «Развитие регионов» полностью завершены строительные работы в отдаленных селах - Кошкарата, Кольтоган, Т. Дуйсебайулы, остальные будут введены в эксплуатацию до конца года.

С подключением оставшихся сел 8 922 двора 31 населенного пункта, или 46 тысяч жителей, будут обеспечены чистой водой.