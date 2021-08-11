Центральное теплоснабжение восстанавливают в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов сообщил, что коммуникации ремонтируют по плану, почти все социальные объекты готовы к подключению тепла. По области 56% многоэтажек провели промывку и опрессовку. Из 491 котельной готовы 395.

«На селе продолжаем работу по подключению к центральному отоплению. В селах 684 многоэтажки. Из них 233 подключили. Мало, всего 34%. В прошлом году подключили 60 домов, или 760 квартир с 2 тысячами жителей. В этом – 67 домов запланировали. Работа должна продолжаться. С каждым годом должны подключать как можно больше домов. Соответствующие средства закладываем. Районы сейчас проектно-сметную документацию должны делать. На следующий год минимум 100 домов необходимо подключить», - подчеркнул аким области Кумар Аксакалов.

Акцентировал внимание глава региона на строительстве котельных в райцентрах и переходу на биотопливо.

«В районах всегда захожу в котельные. Многие устарели. Подключение домов и объектов соцсферы, бизнеса связываем со строительством новых котельных. В этом году завершаем строительство в Саумалколе Айыртауского района. Построили в селах Талшик и Арыкбалык. Акимам районов необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию этих котельных. В этом году начнется строительство котельной в селе Новоишимское. Продолжаем установку биокотлов, на этот год запланировали семь. Это экономия средств и сохранение экологии. Уже сэкономили 26 тысяч тонн угля на сумму в 261 млн тенге. Можем экономить 500 млн тенге», - сказал аким области.

В Петропавловске запланировано строительство тепломагистралей в микрорайоне «Орман» и в северной части города. Глава региона подчеркнул, что новые магистрали позволят бесперебойно обеспечивать теплом строящие объекты и жилые дома. В этом году реконструировали тепломагистраль в районе университета.

«Положительный эффект наблюдаем от строительства перемычки в микрорайоне «Жас оркен». Реализация проекта позволила закольцевать имеющиеся системы теплоснабжения. Это обеспечит стабильную подачу тепла в случае аварий. Подготовка соцобъектов удовлетворительная. Но вынос котельных в школах в Акжарском районе настораживает. Единственный район, где не выполнили эту работу. Год непростой, но это не должно отразиться на прохождении отопительного сезона. Все возможные проблемы и вопросы нужно обдумать заранее, на несколько шагов вперед. Не должно быть разбалансировки», - резюмировал К. Аксакалов.