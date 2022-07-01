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Центральное отопление за два года появилось в 120 сельских многоэтажках СКО
1 Июля 2022 00:27

Центральное отопление за два года появилось в 120 сельских многоэтажках СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году к центральному отоплению подключат 20 многоквартирных жилых домов, расположенных в селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил, что, начиная с 2020-го года, тепло пришло в 120 сельских многоэтажек.

«Я сам знаю, что такое - жить в двухэтажке без отопления. Помню эти времена. Из 600 домов только 35%, к сожалению, подключены к центральному отоплению. Когда появились в 2020-м году деньги, начали эту работу. Жители 120 домов перестали носить уголь на 2-3-й этажи. Параллельно строим центральные котельные взамен старых разрозненных. Наша святая обязанность – вернуть тепло в дома, которого они когда-то лишились. Работу не остановим», - сказал К.Аксакалов.

В этом году к отоплению подключают дома в Акжарском, Айыртауском и Мамлютском районах.
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Автор:
Корреспондент

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