2 Июня 2022 18:51

Центрально-Азиатский отборочный турнир по настольному теннису стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском Центре настольного тенниса «ADD» стартовал Центрально-Азиатский отборочный турнир, где сборные Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана сразятся за две путЕвки на юношеский чемпионат Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Честь нашей страны защищают мастера малой ракетки Алан Курмангалиев, Искандер Харки, Санжар Жубанов, Сагантай Курмамбаев, Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская, Анель Бахыт и Алиса Цвигун.