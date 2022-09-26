Центральная избирательная комиссия утвердила правила для голосования инвалидов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии рассмотрели вопрос доступности участков для голосования для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по словам члена ЦИК Анастасии Щегорцовой, местным исполнительными органами при входе в здание, где располагаются помещения для голосования, необходимо предусмотреть поручни, пандусы, а также другие необходимые приспособления (допускаются временные).

Помещения для голосования для лиц с инвалидностью должны размещаться на первых этажах или иметь подъемные механизмы для перемещения на другие этажи.

В помещении для голосования необходимо предусмотреть:

- различные тактильные указатели (по возможности);

- кабину для тайного голосования с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками;

- специально оборудованное место (уголок) для лиц с инвалидностью, содержащее компьютер с монитором диагональю не менее 54 см, в котором находится информация о проводимой кампании в адаптивном для лиц с инвалидностью формате, наушники, дополнительное освещение, лупы.

По итогам заседания, ЦИК постановила акимам областей, городов республиканского значения и столицы РК принять меры по оснащению избирательных участков с учетом потребностей избирателей, являющихся лицами с инвалидностью. Местные исполнительные органы должны оказать содействие избирательным комиссиям в работе по обеспечению условий для голосования прав избирателей, являющихся лицами с инвалидностью. Министерству труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами нужно актуализировать сведения об избирателях, являющихся лицами с инвалидностью, для которых необходимы особые условия при голосовании, опубликовать сведения об избирательных участках на интерактивном портале «Доступная среда».

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

О том, как будут проходить выборы, можно прочесть здесь.



