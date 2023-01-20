Центральная Азия - один из самых молодых регионов в мире - эксперт

20 Января 2023, 14:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов высказался о роли молодежи Центральной Азии в будущем региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная Азия - это один из самых молодых регионов в мире. Молодежь составляет от 25 до 35 процентов населения. Эти молодые люди нуждаются в рабочих местах, социальных лифтах, в образовании. Надо понимать, что эта молодежь находится в центре внимания не только наших правительств - стран Центральной Азии, а также различных деструктивных сил, которые могут попытаться навязать нашей молодежи радикальные ценности, радикальные идеи. Поэтому можно сказать, что борьба за будущее молодежи – это борьба за будущее региона. Мы также должны это осознавать и консолидировать наши общие усилия для того, чтобы совместно справиться с этими угрозами», - сказал Элдор Арипов, выступая на экспертной встрече «Центральная Азия-2030: образы будущего».

Ранее он отметил возможность продовольственного кризиса в регионе, если сейчас не предпринять мер для решения вопроса дефицита воды.

«Поток воды в Сырдарье может сократиться на 5 процентов. Это приведет к сокращению производительности в сельском хозяйстве. По тем же оценкам, к 2050 году объем производительности в сельском хозяйстве может сократиться на 30 процентов. Это может создать проблему продовольственной безопасности. То есть целый ряд проблем, связанных с единой экологией, изменением климата, потреблением воды, является актуальной проблемой, которая требует от нас решения», - подчеркнул Элдор Арипов.