Центральная Азия демонстрирует высокую устойчивость к геополитическим потрясениям - ЕБРР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликован очередной доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы», где отмечается, что большинство экономик Центральной Азии демонстрируют заметную устойчивость к геополитическому обострению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

ЕБРР ожидает, что ВВП стран региона вырастет на 4,3% в 2022 году и на 4,8% в 2023 году; таким образом, весенний прогноз Банка пересмотрен в сторону повышения. Среди ключевых факторов – рост цен на сырьевые товары и увеличение денежных переводов из России.

Инфляция в регионе остается высокой, достигая 16%.

Такие центральноазиатские государства, как Казахстан и Туркменистан, сейчас получают рекордные доходы от нефти и газа благодаря повышению цен и увеличению объемов экспорта. В Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан продолжают поступать значительные денежные переводы из России, где резко возрастает спрос на услуги трудовых мигрантов. В регионе также наблюдается очень быстрый рост реальной заработной платы и государственных доходов.

Многие государства Центральной Азии выигрывают от того, что российские домохозяйства стремятся получить в этих странах международные платежные карты и разместить там свои валютные сбережения. Тысячи граждан Беларуси, России и Украины переводят свой бизнес в Центральную Азию, пользуясь преимуществами специальных экономических зон, таких как

ИТ-парк Узбекистана, созданный для привлечения «цифровых кочевников» и экспортеров ИТ-услуг. В результате столичные города региона переживают бум на рынке недвижимости; активно развиваются гостиничный бизнес и сфера общественного питания. Региональные экономики, такие как Казахстан и Кыргызская Республика, также получают выгоду от реэкспорта в Россию компьютеров, бытовой техники и электроники, автозапчастей, электрических и электронных компонентов, чему во многом способствует мелкая «челночная» торговля.

Курсы региональных валют, рухнувшие после обострения геополитической ситуации вокруг РФ и Украины, в основном вернулись к прежним значениям. Финансовые регуляторы ужесточили контроль за соблюдением законодательства, чтобы снизить риск вторичных санкций. Самой неотложной проблемой, с которой сегодня сталкиваются все экономики Центральной Азии, является инфляция . Инфляция потребительских цен составляет от 10 до 16%, что выходит далеко за пределы целевых коридоров, угрожая благополучию многих домохозяйств и подвергая риску структурные реформы и меры фискальной консолидации.

Узбекистан достиг в 2021 году впечатляющих темпов роста в 7,4% и продолжает демонстрировать исключительно высокие показатели. Рост экономики подпитывается резким увеличением денежных переводов из России, которые в первой половине 2022 года выросли на 96% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Что касается негативных факторов, то в июле 2022 года потребительская инфляция достигла 12,3% на фоне удорожания продовольственных и сырьевых товаров. В целом Узбекистан сохраняет очень быстрые темпы экономического развития благодаря большой численности и динамизму трудовых ресурсов, емкости внутреннего рынка, диверсификации обрабатывающих отраслей и прогрессу в проведении рыночных реформ. Рост его экономики ЕБРР прогнозирует на уровне 5,5% в 2022 и 6,5% в 2023 году.

В первой половине 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,4% в годовом исчислении. Впервые с 2014 года экспорт казахстанской нефти достиг отметки 42,2 млрд долларов США. Основной вклад в это внесли высокие цены, однако объемы поставок также увеличились почти на 10%. Значительные риски связаны с возможными перебоями в транспортировке нефти через Россию. Основные вызовы для Казахстана состоят в проведении в жизнь мер бюджетной консолидации и осуществлении масштабной программы реформ. В целом рост экономики ожидается на уровне 3,0% в 2022 и 3,5% в 2023 году.

Укрепление курса рубля и высокий спрос на импортную рабочую силу в России привели к тому, что денежные переводы в Кыргызскую Республику выросли в первой половине 2022 года на 11%. Это поддержало внутренний спрос и обеспечило рост промышленного производства, гостиничного бизнеса, торговли и автомобильных грузоперевозок. Страна лидирует в регионах ЕБРР по темпам роста реальной заработной платы, что обусловлено повышением окладов в государственном секторе и высоким спросом на квалифицированную рабочую силу. Реэкспорт китайских товаров в Россию стал одним из основных видов деятельности небольших кыргызских компаний и частных лиц. Успех правительства в урегулировании давнего конфликта вокруг золотого рудника Кумтор помог восстановить доверие иностранных инвесторов, и в январе-июне 2022 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) почти удвоился, достигнув 628 млн долларов США. В ближайшие годы

ЕБРР ожидает дальнейшего притока ПИИ в крупные проекты в секторах гидроэнергетики и железнодорожного транспорта. Экономика страны, вероятно, выиграет от расширения возможностей реэкспорта, денежных переводов, а также перебазирования российских компаний и частных лиц; рост ВВП при этом прогнозируется на уровне 7,0% как в 2022, так и в 2023 годах.

Прогнозы, содержащиеся в последнем докладе ЕБРР «Региональные экономические перспективы», подвержены серьезным рискам ухудшения в случае эскалации ситуации вокруг РФ и Украины или дальнейшего сокращения объемов экспорта российского газа.

На сегодняшний день ЕБРР прогнозирует средний рост ВВП в своих регионах на уровне 3% в 2023 году, что на 1,7% ниже, чем предполагалось в докладе за май этого года. Однако пересмотр показателей роста, ожидаемых в текущем году, в сторону повышения, скорее всего, смягчит замедление его темпов в реальном выражении, а объем производства в следующем году будет всего на 0,2% ниже, чем прогнозировалось этим летом.