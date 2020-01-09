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Центр занятости Усть-Каменогорска переедет в здание больницы
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Здание бывшей больницы Усть-Каменогорска хотят передать Центру занятости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Восточно-Казахстанской области.
В пресс-службе рассказали, что аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов посетил Центр занятости населения города Усть-Каменогорска, где ознакомился с ходом работ и встретился с жителями.
«Центр занятости расположен в небольшом здании. В связи с этим принимать большое количество людей с жалобами очень трудно. Сюда приходят люди, которые нуждаются в ежедневной социальной помощи и в специальном уходе, поэтому в дальнейшем необходимо предусмотреть выделение нового здания, которое будет обслуживать жителей в формате open space», – сказал Даниал Ахметов.
В целях кардинального решения проблемы Даниал Ахметов также посетил здание больницы скорой медицинской помощи по улице Ворошилова, которое несколько лет пустует.
«Сюда можно перенести городской центр занятости. Здание имеет удобное местоположение и территориальный потенциал. В течение месяца мы подготовим необходимые документы, и решим вопрос о выделении средств на ремонт. В ближайшие четыре-пять месяцев ремонтные работы должны быть завершены», – отметил аким области.
Фото: пресс-служба акима ВКО
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