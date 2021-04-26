Центр ядерной медицины открылся в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На прошлой неделе в Семее открылся Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний. История его открытия стала притчей во языцех для Восточного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Центр ядерной медицины – это часть большого медицинского кластера ВКО. Его запуск будет проходить в три этапа. Уже сейчас начало свою работу отделение радиоизотопной диагностики, в котором установлены однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, который позволяет использовать самый современный и эффективный метод диагностики. По данным пресс-службы ЦЯМиО, в отделении работают 16 медицинских сотрудников, среди которых врачи ядерной медицины, радиохимики, радиофармацевты, медицинские физики, инженеры по радиационной безопасности.

Второй этап – это внедрение радионуклидной терапии, а третий – ПЭТ-диагностика и производство радиофармпрепарата 18 F-фтордезоксиглюкоза на самом современном циклотроне.

Однозначно можно сказать, что этот центр – уникальное медицинское сооружение, открытия которого ждали сотни человек.

Как сказал главврач онкодиспансера Семея Марат Сандыбаев, на сегодняшний день этот центр остро нужен не только Восточно-Казахстанской области, но и всей стране. И его долгожданный ввод в эксплуатацию, пусть пока и на первом этапе – это одно из лучших событий в сфере здравоохранения региона. Поскольку именно в этом центре специалисты смогут проводить функциональную диагностику и оценивать состояние любого человеческого органа, крови, лимфы и обмена веществ и своевременно выявлять заболевания и злокачественные новообразование, чтобы в дальнейшем успешно, насколько это позволяет, современная медицина, их лечить.