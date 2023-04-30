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Центр ядерной медицины MIG Qazaqstan открылся в Уральске

30 Апреля 2023, 14:00
Центр ядерной медицины MIG Qazaqstan открылся в Уральске Фото: пресс-служба Минздрава РК

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в официальной церемонии открытия Центра ядерной медицины MIG Qazaqstan в Уральске, где будет проводиться лечение пациентов методом радиотерапии на линейным ускорителе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Открытие Центра лучевой терапии позволит выполнять генетические исследования в Западно-Казахстанском регионе первыми и сократить сроки ожидания результатов исследований из референсцентров (г.Алматы и г.Караганда) для пациентов.

Делегации гостей, акиму области продемонстрировали передовое оборудование Центра, в том числе ключевой элемент – современный высокотехнологичный КТ сканер - Siemens Somatom Go Sim для проведения предлучевой топометрии и систему лучевой терапии Halcyon – новейший линейный ускоритель высокой точности, разработанный компанией Varian Medical Systems.

Медпомощь в новом центре будут предоставляться всем пациентам бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи (ГОБМП), не только для жителей г. Уральск и ЗКО, но и для всех жителей республики.

Глава Минздрава в беседе с онкологами отметила огромный потенциал ядерной медицины, который необходимо изучать и расширять функционал его применения.


Минздрав РК   Здравоохранение   Уральск   Медицина  
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