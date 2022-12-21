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Центр временной адаптации и детоксикации открыли в Аркалыке

21 Декабря 2022, 21:08
Центр временной адаптации и детоксикации открыли в Аркалыке

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ — В Аркалыке открыт круглосуточный центр адаптации и детоксикации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, на сегодня в стране функционируют порядка 40 центров временной адаптации и детоксикации. В Аркалыке в рамках реализации «Дорожной карты» начал работу еще один реабилитационный центр.

Центр временной адаптации и детоксикации работает круглосуточно для оказания медицинской помощи больным в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Учреждение является структурным подразделением Костанайского областного центра психического здоровья. В настоящее время учреждение может принимать до 10 человек, планируется увеличить до 20. Из них 15 мест будет для мужчин, а 5 -для женщин.

«Открытие центра временной адаптации и детоксикации в городе Аркалыке было в планах давно. Теперь сюда будут доставляться люди в состоянии алкогольного опьянения», - отметил начальник управления полиции города Аркалыка Нурбол Саден.

В целом, по данным полиции, в регионе наблюдается снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Большинство их них совершаются в разряде административных правонарушений. За два дня работы в центр временной адаптации и детоксикации полицейскими доставлены 2 жителя Аркалыка.

Фото: департамент полциии Костанайской области
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