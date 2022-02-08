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Центр военной медицины Минобороны РК аккредитован по международным стандартам

8 Февраля 2022 23:00
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Центр военной медицины Минобороны РК аккредитован по международным стандартам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учреждение признано соответствующим национальным, европейским и международным образовательным стандартам. Получение аккредитации Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA) даст Центру военной медицины ряд преимуществ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Так, аккредитацией подтверждаются выданные центром свидетельства о дополнительном образовании медицинского персонала Вооруженных сил. Медицинские работники госпитального и войскового звена имеют возможность получать или подтверждать квалификационные категории в Национальном центре независимой экзаменации.

Кроме того, аккредитация по международным стандартам способствует повышению конкурентоспособности учреждения в системе образования и военной медицины в нашей стране.

Как рассказали в Центре военной медицины, процедура проходила в три этапа. Специалистами центра был проведен анализ деятельности, разработаны соответствующие учебно-методические программы и комплексы. Затем работу учреждения оценила специальная экспертная группа.

На заключительном этапе проведен аудит с участием международных экспертов. Их отчет стал основанием для включения Центра военной медицины Министерства обороны в национальный реестр аккредитованных учебных заведений.

Необходимо отметить, что Центр военной медицины реализует программы дополнительного образования в виде повышения квалификации и курсовой подготовки врачебного состава, среднего медицинского персонала. Ежегодно обучение как в самом учреждении, так и на выездных циклах, проходят около 900 слушателей. Среди них – военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии.


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