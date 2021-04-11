Центр вакцинации открыли в карагандинском медуниверситете

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вакцинация сотрудников Медицинского университета Караганды осуществляется в созданном Центре вакцинации для преподавателей, сотрудников и членов их семей, открытом при поддержке ГЦ ПМСП города Караганды. На сегодняшний день привились более 50 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый компонент векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе, получила группа сотрудников из 50 человек. Планомерно будут вакцинированы и остальные коллеги, принявшие решение участвовать в кампании.

«Вакцинация – это один из самых эффективных методов профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID -19. Благодаря вакцине человек приобретает иммунитет, становится не восприимчивым к COVID, либо после вакцинации он переносит заболевание в легкой форме. Кроме того, вакцинация способствует профилактике тяжелых форм заболевания и осложнений», - рассказала доктор медицинских наук, профессор, проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды» Бахыт Кошерова.

Первый компонент вакцины получила доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины университета Бибигуль Абеуова. Свое решение она приняла в связи с неблагополучной ситуацией по COVID -19 в Карагандинской области, вошедшей в «красную» зону с высоким показателем заболеваемости.

«Привилась потому, что болеть не хочется, а другого надежного способа защиты от коронавирусной инфекции на сегодня нет. Оградить себя от контакта с окружающими работающему человеку не представляется возможным, тем более, нам, врачам, осуществляющим прием пациентов в клиниках, а также работающих в стационарах. Чувствую себя отлично. Считаю, главным прийти на вакцинацию с позитивным настроем, и тогда все будет хорошо», - сказала Бибигуль Абеуова.

Перед прививкой обязательным для всех было заполнение анкеты, добровольного информированного согласия, выдача памятки с подробной информацией о том, как себя вести после вакцинации и куда обратиться в случае появления недомогания: слабости, повышения температуры тела.

Каждый из прививаемых сотрудников университета был внимательно осмотрен врачом для исключения периода острой болезни и противопоказаний. Медосмотр включал измерение температуры тела, артериального давления, сатурации.

После вакцинации каждый из коллег еще 30 минут находился под наблюдением врача. Вторую дозу вакцины сотрудники вуза получат через 21 день. Каждому из них за сутки на мобильный телефон придет СМС-напоминание о дате и времени получения второго компонента вакцины.



