Центр творчества Асанали Ашимова появится в Таразе

22 Января 2023, 16:16

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уроженец Жамбылской области, заслуженный деятель искусств, народный артист СССР, народный артист Республики Казахстан Асанали Ашимов специально приехал в Тараз, чтобы ознакомиться с проектом посвященного ему будущего Центра творчества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С проектом строительства Центра, предназначенного для популяризации и пропаганды отечественной литературы, культуры, искусства, мэтра казахстанского кинематографа ознакомил аким города Тараза Бахытжан Орынбеков.

По информации пресс-службы городского акимата, общая площадь двухэтажного здания, строительство которого начнется уже в марте этого года, составляет 834 кв. метра. Фасад объекта выполнят в неоклассическом стиле с использованием плиточного травертина и крупноформатных гранитных плит. Центр расположится возле городского Дома культуры имени Ыкылласа Дукенулы. Ожидается, что строительство будет завершено до конца 2023 года.

В Центре творчества откроют кружки хореографии, театра, кино и изобразительного искусства. Здесь же будет располагаться музей Асанали Ашимова.

«В нашей стране расширяются возможности поддержки культуры и искусства. Яркий пример этому - планируемый объект Центра творчества. Жамбылский регион - мой родной край, поэтому меня радует появление этого центра в Таразе. Этот объект нужен не только мне, но и будущим поколениям, народу», - сказал Асанали Ашимов.

Уроженец маленького аула в Сарысуском районе Жамбылской области Асанали Ашимов довольно часто бывает в Таразе и в родном селе, встречается с земляками.

В Таразе в 2008 году в Городском киноконцертном зале был открыт творческий центр Асанали Ашимова, экспозиция которого постоянно пополняется новыми экспонатами (сценические костюмы, реквизит, фотографии). На его открытии мэтр казахстанского иронично отметил, что является единственным казахским актером, в честь которого при жизни открыли музей.

В 2017 году в Жамбылской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею народного артиста Казахстана, почетного гражданина Жамбылской области Асанали Ашимова, который при этом заметил, что никогда не чувствует себя гостем, приезжая на жамбылскую землю, и поблагодарил земляков за любовь и уважение.

Заслуженный деятель искусств, народный артист СССР, народный артист Республики Казахстан, награжденный независимой премией «Тарлан» за значительные достижения в сфере киноискусства, обладатель различных орденов и медалей, гордость отечественной культуры Асанали Ашимов отмечен не только многочисленными наградами, но и искренней любовью зрителей на всем постсоветском пространстве.

Он дебютировал в кино, будучи студентом, но настоящая известность пришла к нему после главной роли в фильме Шакена Айманова «Конец атамана». Лента положила начало трилогии о чекисте Чадьярове, который стал визитной карточкой А. Ашимова. В 1977 году вышел фильм «Транссибирский экспресс», имевший большой успех. В 1974 г. Асанали Ашимову присуждается Государственная премия СССР за театральные работы. Помимо ролей в театре и кино, А. Ашимов преподает в Казахской национальной академии им. Т. Жургенова. За вклад в казахскую и мировую культуру А. Ашимов награжден рядом престижных государственных и общественных наград, одна из которых - орден «Золотой Орел» Международной академии ЮНЕСКО за заслуги перед мировым кино. Он является обладателем ордена Ломоносова Российской Федерации. В 2008 году одна из звезд Солнечной системы была названа именем Асанали Ашимова.

Фото: пресс-служба акима города Тараз