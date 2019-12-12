Центр творческой молодёжи имени Олжаса Сулейменова открыли в педагогическом университете Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выдающийся поэт, публицист, литературовед, общественно-политический деятель, Герой Труда Казахстана Олжас Сулейменов побывал в гостях у Павлодарского государственного педагогического университета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В университете открыли Центр творческой молодёжи имени поэта и писателя Олжаса Сулейменова. Здесь студенты и гости вуза смогут не только ознакомиться с творчеством писателя, но и проводить здесь встречи или просто отдыхать, - сообщила журналистам пресс-служба вуза. - Сам поэт, отзываясь о данной инициативе, тепло поприветствовал преподавателей, будущих педагогов и отметил, что профессия учителя является самой важной, потому что именно педагог вводит человека в мир знаний. Он пожелал коллективу университета успехов и призвал студентов больше просвещаться».

В Павлодарском государственном педагогическом университете отметили, что здесь учреждена стипендия имени народного поэта, Героя труда Казахстана Олжаса Сулейменова для студентов из числа творческой молодёжи. Первый обладатель стипендии, студент третьего курса специальности музыкальное образование Айдос Хамитов признался, что очень волнительно получать сертификат из рук самого Олжаса Сулейменова и в знак признательности прочитал одно из его произведений. «Высокий гость участвовал в открытии «Ұлы даланың ұлағатты ағартушы-ұстаздары», где размещены портреты выдающихся педагогов-просветителей; среди них - Чокан Валиханов, Ыбырай Алтынсарин, Мусахан Канапьянов и многие другие. Посетив «Кабинет методики обучения химии» и «Кабинет STEM-образования», Олжас Омарович дал положительную оценку деятельности вуза», - поделились деталями мероприятия в ПГПУ. Участники встречи с Олжасом Сулейменовым смогли задать гостю вопросы, получить автограф и сделать фото на память. После высокий гость принял участие в презентации 25 новых фильмов из цикла «100 исторических личностей Павлодарского Прииртышья», реализуемого вузом ПГПУ в рамках программы «Рухани жаңғыру».