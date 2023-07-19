Центр трудовой мобильности создали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С вступлением в силу Социального кодекса Республики Казахстан 1 июля 2023 года центры занятости населения Мангистауской области были одновременно ликвидированы, во всех районах, городах созданы филиалы Центра трудовой мобильности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.



Постановлением акимата Мангистауской области от 13 июня 2023 года №75 было создано коммунальное государственное учреждение «Центр трудовой мобильности Мангистауской области» управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области. С согласия (одобрения) Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на должность директора назначена Айдана Елшибеккызы. Ранее она занимала должность директора коммунального государственного учреждения «Центр занятости населения акимата города Актау». Центр трудовой мобильности Мангистауской области осуществляет свою деятельность через филиалы – Карьерные центры в городах и районах.

Адресные услуги, предоставляемые Карьерными центрами: адресная социальная помощь; государственные гранты; консультации по предоставлению микрокредита; профессиональное обучение; социальная профессиональная ориентация; временные рабочие места; поиск вакансий, содействие в трудоустройстве; специальные рабочие места для лиц с инвалидностью; субсидирование рабочих мест для работодателей.



