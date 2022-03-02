Центр семьи и досуга «Ақ босаға» открылся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В День благодарности во Дворце бракосочетания «Салтанат сарайы» города Кокшетау состоялось открытие Центра семьи и досуга «Ақ босаға», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кокшетаусцы смогут не только провести в центре время со своей семьей, но и получить необходимую помощь и консультации.

Специалистами различных сфер было проведено порядка 10 встреч, на которых обсуждались направленность, востребованность и актуальность центра, а также его содержательная часть. Помимо этого, учитывались пожелания кокшетауцев.

На сегодняшний день при Центре открыты кабинеты Совета матерей, Совета отцов, медиатора, психолога, этномастерской, секции по играм в шахматы и шашки, настольного тенниса, зал аэробики для лиц 50+. Все они работают бесплатно.

«Центр открывает свои двери для всех семей областного центра, которые хотят провести свободное время интересно, творчески и вместе со своими близкими. Семейный досуг всегда оказывает воспитательно-развивающие действия на всех членов семьи, приобщает к изучению богатств духовной культуры, позволяет работать над собственными недостатками при помощи творческой активности. Я думаю, что это будет полезно для наших земляков», - поделилась руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта областного центра Кунiм Уразбаева.

«Очень символично, что именно в День благодарности в таком прекрасном здании – во дворце бракосочетания – открывается центр семьи и досуга. Именно здесь каждая семья может найти себе занятие по душе – дети могут заниматься шахматами, вышивкой, творчеством, а родители рядом могут играть, к примеру, в теннис, а если у семьи есть проблемы, то в этом случае семья может обратиться к профессиональным медиаторам, семейным психологам. Семья, которая попала в трудную жизненную ситуацию и находится на стадии развода, может обратиться сюда и получить полную консультацию как от профессионалов и узких специалистов, так и от мудрых аксакалов, которые смогут помочь», - отметила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области Айсулу Жуматова.

По словам собеседницы, количество разводов в Акмолинской области растет. Люди на короткое время примиряются в суде, но вскоре возвращаются, чтобы развестись окончательно. Все это, как считает А. Жуматова, потому что в регионе не было центра, куда столкнувшаяся с трудностями семья могла бы обратиться к специалистам.

В открытии центра принял участие аким города Кокшетау Бауржан Гайса, который ознакомился с работой кабинетов и секций центра и даже сыграл в настольный теннис.

К примеру, в этномастерской кокшетауские мастерицы учатся валянию из войлока и шитью корпе.

«Это не работа, а любимое дело. Пять лет как я влюбилась в качество, эксклюзивность, легкость, теплоту – поэтому сама через интернет научилась, а сейчас готова научить этому весь мир! Это валяние из чистой шерсти. Такая одежда легко носится и помогает в выздоровлении от недугов», - рассказала руководитель кабинета декоративно-прикладного искусства Гульнара Орынбаева, призвав всех желающих посетить ее мастерскую.

По словам организаторов, в дальнейшем при Центре возможно открытие ряда других секций и кабинетов.