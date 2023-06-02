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Центр реабилитации для детей от 3 месяцев открылся в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Июня 2023, 08:21
Центр реабилитации для детей от 3 месяцев открылся в Усть-Каменогорске Фото: Инфоцентр ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей в областном центре Восточного Казахстана открыл свои двери Центр раннего вмешательства, деятельность которого направлена на проведение реабилитационной и абилитационной помощи детям в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Очень символично, что сегодня в Международный День защиты детей мы открываем двери центра, где наши малыши уже с трехмесячного возраста смогут получать необходимую медицинскую и педагогическую помощь. Я убежден, что раннее выявление патологий и квалифицированная своевременная помощь будут способствовать улучшению качества жизни детей и позволят малышам быть полноправными членами общества. Пусть этот центр станет опорой для семей, которые нуждаются в помощи!» - поздравил аким ВКО Даниал Ахметов детей и коллектив учреждения.

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В Центре планируется принимать на реабилитационное лечение 50 детей в месяц, 600 детей в год в рамках амбулаторно-поликлинической помощи.

Услуги будут оказывать квалифицированные специалисты: врач-реабилитолог, врач-невролог, педиатр, сурдолог, ортопед, дефектолог, логопед, психолог, эрготерапевт, инструкторы ЛФК.

Деятельность Центра раннего вмешательства направлена на проведение реабилитационной и абилитационной помощи детям в возрасте от 3 месяцев до 3 –х лет.

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«По предложению фонда «Қамқорлық» с 2020 года фонд «Самұрық-Қазына» финансирует открытие детских реабилитационных центров. За 3 года в республике было профинансировано 15 реабилитационных центров и 6 центров раннего вмешательства. В этом плане большую роль играет и поддержка местных предприятий. К тому же, в этом году при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в Казахстане планируется открытие 13 центров раннего вмешательства», - сказал председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нуржан Жакупов.

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Центр оборудован современным кабинетом механотерапии с оснащением в виде вертикализаторов, ходунков, иппотренажер «Родео», «Корвит». Залы лечебной физкультуры оснащены необходимым оборудованием для занятий (Бобат стол, валики, пневмокостюмы «Атлант»). Оборудован кабинет бальнеотерапии с ванной сухого флоатинга и гидромассажем «Посейдон». Кабинеты дефектологов, логопедов оснащены необходимой мебелью и дидактическими материалами для занятий. Кабинет эрготерапии будет работать по методологии Марии Монтессорри.

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Восточно-Казахстанская область   Здравоохранение   Усть-Каменогорск  
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