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    21:06, 15 Март 2022 | GMT +6

    Центр развития женского предпринимательства открылся в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В центре будет оказываться нефинансовая поддержка, как действующим женщинам-предпринимателям, так и начинающим свое дело, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей Костанайской области.

    Также в новом центре будет проводиться оценка текущего состояния бизнеса, определяться потенциал его развития. Женщины с предпринимательской инициативой смогут получить знания на различных тренингах и семинарах.

    В церемонии открытия нового Центра принял участие председатель регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров.

    «Потенциал у женского бизнеса огромный, он напрямую связан с экономическим ростом региона. Есть много интересных идей, созданный центр поможет реализовать их», - отметил Айдарбек Ходжаназаров.

    Директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев считает, что это очень важная инициатива, которая поможет женщинам реализовать творческий и предпринимательский потенциал.

    По словам председателя совета деловых женщин Палаты предпринимателей Костанайской области Елены Венгерской, ведется большая работа в этом направлении с сельскими женщинами в рамках проекта «Одно село – один продукт».

    «Мы объездили более восьми регионов области, встретились с теми, кто хочет открыть бизнес, но не знает, с чего начать. Многие хотят открыть теплицы, выращивать овощные культуру, открывать детские сады, начать производство продуктов питания местных брендов. Создание новых предприятий – это новые рабочие места», - отметила Елена Венгерская.

    Практика показывает, что женщины способны превратить в источник дохода даже свое хобби, начать зарабатывать и вносить вклад в семейный бюджет.

    «Зачастую для открытия собственного дела многим не хватает базовых знаний, стимула, мотивации, поддержки на этапах становления. Центры поддержки женщин в регионах призваны стать площадкой необходимых компетенций и практической помощи. Любая женщина, которая хочет научиться зарабатывать, будет знать: здесь ей не просто подскажут, но и помогут на практике», - уверена представитель совета деловых женщин Палаты предпринимателей Костанайской области Наталья Лапшина.

    На открытии присутствовали женщины-предприниматели из разных районов области. К примеру, Джания Жармухамбетова – индивидуальный предприниматель из Алтынсаринского района. Она занимается услугами в сфере красоты, а также владеет магазином смешанных товаров.

    «Такой центр поможет не только начинающим, но и нам, уже действующим предпринимателям. К примеру, сегодня я думаю о расширении бизнеса, создании новых рабочих мест. В центре я смогу получить всю информацию и поддержку», - отметила Джания Жармухамбетова.


    Теги:
    Бизнес Костанайская область Общество Экономика
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