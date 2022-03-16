Центр развития женского предпринимательства открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе открылся центр развития женского предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 центров развития женского предпринимательства были открыты в стране в рамках партнерства «Фонд солидарности» Министерства национальной экономики, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен».

Актюбинский центр был открыт на базе региональной палаты предпринимательства и нацелен на развитие женского предпринимательства, стимулирование их экономической активности через обучение, кооперацию и формирование необходимых компетенций, а также предоставление льготных кредитов и грантов в рамках программ поддержки бизнеса, обеспечение занятости женщин, развитие рынков сбыта товаров и услуг, произведенных женщинами и их организациями.

«Только в сфере индивидуального предпринимательства количество компаний, где руководителями являются женщины, в Актюбинской области составляет 52,7%. Женское предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики и предпринимательства страны, создаются рабочие места, активно развивается культура благотворительности и меценатства. Уверены, что открытие центра в регионе будет способствовать еще большему расширению возможностей и инструментов для женщин, которые хотят реализовать свои идеи. Мы верим, что создание центров развития женского предпринимательства поможет женщинам развивать свой бизнес, осваивать новые профессии и реализовывать свой лидерский потенциал», - сказала директор палаты предпринимателей Актюбинской области Дана Бекбауова.

Центры призваны стать площадкой для нефинансовой поддержки женщин-предпринимателей, где они смогут получить ряд услуг для запуска стартапов, дальнейшего расширения и развития существующего бизнеса, а также принять участие в обучающих программах и нетворкинг-мероприятиях.

«Главная цель проекта – организация оценки текущего состояния бизнеса женщин и определение потенциала развития; обучение женщин с предпринимательской инициативой и женщин-предпринимателей навыкам ведения бизнеса; сопровождение женщин-предпринимателей в ведении бизнеса. Через центр обратившиеся могут получить услуги консультации, обучения в виде тренингов и мастер-классов, разработки стратегии развития бизнеса с учетом потенциала и спроса, обучения кооперации и социальному предпринимательству, обучения привлечения финансирования (краудфандинг, инвестиции, гранты, лизинги). Также через центр будет оказываться содействие в участии представителей женского предпринимательства в международных проектах», - рассказала председатель Совета деловых женщин Актюбинской области Кульпаршин Айдарханова.