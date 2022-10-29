Центр развития особенных детей «Зейін Атырау» открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Центр развития особенных детей «Зейін Атырау» открылся в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задача центра - развитие детей с психическими и речевыми нарушениями, аутизмом, церебральным параличом и синдромом Дауна.

К детям применяют комплексный подход - АВА-терапию, нейрогимнастику, сенсорную интеграцию, адаптированные спортивные методы. Также здесь можно получить консультации логопеда, психолога. Специалисты учат детей говорить, писать, вести себя в обществе. Ежемесячно реабилитацию смогут проходить более 100 детей.

«Поздравляю вас с открытием Центра развития особенных детей «Зейін Атырау». Если реабилитационную работу с особенными детьми начать как можно раньше, результаты соответственно будут намного лучше. Пусть таких центров будет больше и наши дети будут здоровы. Желаю вам успехов в работе», - сказал, выступая на открытии центра, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

В центре внедрена современная методика «Томатис-терапия», есть сенсорный уголок для проведения занятий с детьми, установлен детский бассейн.



