Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Центр развития особенных детей «Зейін Атырау» открылся в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
29 Октября 2022, 04:19
Центр развития особенных детей «Зейін Атырау» открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Центр развития особенных детей «Зейін Атырау» открылся в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задача центра - развитие детей с психическими и речевыми нарушениями, аутизмом, церебральным параличом и синдромом Дауна.

photo К детям применяют комплексный подход - АВА-терапию, нейрогимнастику, сенсорную интеграцию, адаптированные спортивные методы. Также здесь можно получить консультации логопеда, психолога. Специалисты учат детей говорить, писать, вести себя в обществе. Ежемесячно реабилитацию смогут проходить более 100 детей.

photo «Поздравляю вас с открытием Центра развития особенных детей «Зейін Атырау». Если реабилитационную работу с особенными детьми начать как можно раньше, результаты соответственно будут намного лучше. Пусть таких центров будет больше и наши дети будут здоровы. Желаю вам успехов в работе», - сказал, выступая на открытии центра, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

photo В центре внедрена современная методика «Томатис-терапия», есть сенсорный уголок для проведения занятий с детьми, установлен детский бассейн.

photo




Атырауская область   Здравоохранение   Атырау   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану