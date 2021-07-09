Центр развития для детей с синдромом Дауна открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благодаря общественному фонду «Солнечные дети» в Караганде открылся Центр развития для детей с синдромом Дауна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд «Солнечные дети» был создан в ноябре 2020 года. Его основатель Ания Муратова - мама ребёнка с синдромом Дауна.

«После рождения сына с особенностями в развитии я столкнулась с рядом проблем. Поняла, что легче справиться, если есть поддержка не только близких людей, но и окружающих. На момент создания нашего объединения в WhatsApp общалась с мамами, чьи дети имеют такой же диагноз. Инициативная группа и мой супруг меня поддержали. Так родился наш фонд», – рассказала руководитель фонда.

Главные задачи, которые ставит перед собой фонд, – социальная защита и реабилитация, оказание психологической, методической и другой помощи детям с синдромом Дауна, а также содействие в социальной адаптации. Сейчас в объединении состоят 115 семей по всей области. Из них около 80 из Караганды. И число таких семей постоянно растёт.

«И мы поняли, что нам нужно своё помещение. Чтобы дети могли проходить курс реабилитации бесплатно, а мамы общались между собой и делились опытом. Тут же можно было бы получить психологическую помощь. Появилась бы возможность проводить различные мероприятия для всей семьи», – рассказала Ания Муратова.

И тогда руководитель фонда начала искать спонсоров. Ания писала письма и в благотворительные организации, и на крупные предприятия. Откликнулось руководство ТОО «Корпорация «Казахмыс». Компания не только приобрела помещение, но и сделала ремонт, полностью оснастила центр мебелью и оборудованием. Все расходы по содержанию центра – налоги, коммунальные платежи и т. д. – «Казахмыс» также берёт на себя.

«Теперь мы ищем специалистов для работы в нашем центре. Здесь будут размещаться кабинеты логопеда, дефектолога, массажиста, зал ЛФК, игровая и музыкальная комнаты. Планируем открыть творческий кружок для наших деток, в выходные проводить мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия. Открытие центра поможет семьям нашего города, воспитывающим детей с СД, сплотиться, обрести уверенность, поверить в лучшее будущее для детей. Надеюсь, что о нас услышат те родители, которые ещё не состоят в нашем фонде, и присоединятся к нам», – сообщила Ания Муратова.

В дальнейшем Ания Муратова планирует приглашать специалистов-реабилитологов из других городов Казахстана и ближнего зарубежья.

Задать свои вопросы о работе центра можно по телефонам: +7-701-454-21-63 (Ания), +7-702-169-90-32 (Айжан), +7-700-213-56-34 (Татьяна).

Больше информации на странице фонда в социальной сети Instagram –@solnechnye_deti.