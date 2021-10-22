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    16:22, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Центр развития детей с инвалидностью под угрозой закрытия в Шахтинске

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    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Шахтинске Карагандинской области родители детей с инвалидностью бьют тревогу. Центр развития, где занимаются дети, может остаться без здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центр развития для детей с задержкой речи, с аутизмом и синдромом Дауна существует более пяти лет. В нем занимаются более 20 детей. С недавнего времени возникла угроза потерять здание, где проходят занятия.

    Владельцы центра хотели выкупить здание. Однако банк отказывает им в кредите.

    «Банки нам отказывают выдавать кредит, так как наша доходность за прошлые годы была минимальной. По той простой причине, что у нас были ограничения по посещаемости объекта по санитарным требованиям врачей, и мы не могли принимать детей», — говорит руководитель центра развития Елена Ратащук.

    Узнав об этой ситуации, родители детей, посещающих центр, забили тревогу. Они просят городские власти решить проблему с помещением.

    В отделе образования Шахтинска заверили, что дети на улице не останутся, их примут государственные детские сады. Для детей с особыми потребностями в обучении есть более 200 мест в этих садах. Также отдел образования готов по госзаказу выделить средства 75 детям. Но обязательное условие для центра – это наличие здания для проведения занятий.

    «Предприниматель будет получать до 4 млн тенге в месяц. Ну, соответственно, государство предъявляет требования, что у человека должна быть создана материально-техническая база для открытия данной организации образования. В регионе есть пустые здания», — говорит руководитель городского отдела образования Николай Онсович.

    Теги:
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