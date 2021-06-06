Центр развития детей и молодежи открылся во Дворце Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане во Дворце Независимости состоялось торжественное открытие Центра развития детей и молодежи. Необходимо отметить, что кружки и секции, расположенные в Центре, раскроют творческий и спортивных потенциалов юных талантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня презентуем новую концепцию развития Дворца Независимости. После пандемии многие предприятия и объекты культуры показали неэффективность. Прежняя концепция Дворца заключалась в проведении больших международных и культурно-массовых мероприятий. Но в связи с ограничениями эта концепция в нынешних реалиях невозможна, поэтому большой объект в 38 тысяч кв метров, которые существуют на бюджетные деньги, нужно было перезапустить, что компания Astana Venue Management и сделала. Сегодня покажем, как эффективно управлять коммунальным имуществом. Мы снизили издержки из самого бюджета, повысили коммерциализацию объектов и не забываем о его социо-культурном значении», - рассказал глава компании Малик Хасенов.

Согласно новой концепции Дворца Независимости здесь расположились секции и кружки, призванные проявить творческий и спортивный потенциал детей и молодежи. Ежедневно кружки посещают тысяча детей. Во Дворце Независимости широко распахнул двери центр художественной гимнастики, Хореографический центр республиканской федерации пара-танцев, Шахматная академия Динары Садуакасовой, центр тестирования U-Study, школа обучения игре на домбре «Алтын домбыра», симфонический оркестр и хор городской филармонии Нур-Султана, кинематографическая школа искусств «Кинокио», секция настольного тенниса для детей и взрослых, секция дзюдо «Ortus», вокальная школа известного исполнителя Амре.

Набор в художественную гимнастику идет на бесплатной основе. Набор осуществляется с 6 лет. Шахматная академия Динары Садуакасовой ведет набор на платной основе, но могут научить с нуля. Детский хор – на бесплатной основе, так же и с детским театром.

«Аренда во Дворце Независимости стоит 2 тысячи тенги за квадратный метр. Огромной цели зарабатывать на детях нет. Наша цель – снизить издержки бюджета, чтобы объект жил», - отметил Малик Хасенов.

В ходе беседы с журналистами он пояснил, насколько будут приемлемые цены для посещения кружков детьми.

«50% - на основе отбора, практически бесплатно, остальные 50 % - конкуретные цены. Фактически аренда в 2,5 раза ниже, чем в остальных зданиях. Это своего рода поддержка малого и среднего бизнеса в сфере творчества и искусства», - прокомментировал глава Astana Venue Management.