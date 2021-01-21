Центр развития аквакультуры хотят создать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с работой рыбного хозяйства «Караганда-Осетр», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

ТОО «Караганда-Осетр» создано в 2013 году. Предприятие работает по технологии с замкнутым циклом водообеспечения. На сегодня здесь 15 сотрудников, проектная мощность - 45 тонн мясотоварной осетровой рыбы и 4 тонны икры. В 2020 году было реализовано 15 тонн товарной рыбы.

Магзум Мирзагалиев и аким области Женис Касымбек ознакомились с процессами диагностики, чипирования, переработки на предприятии.

Отметим, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. На ее основе в Карагандинской области была принята региональная программа развития отрасли. В рамках региональной программы предприятием инициирована реализация двух проектов в сфере рыбного хозяйства. Это комбикормовый завод по производству и переработке гранулированного обогащенного зеленого корма и центр развития аквакультуры на озере Карасор. Планируется, что это будет современный рыбоводный комплекс полного цикла, включающий инкубационный цех, садковое хозяйство для выращивания товарной форели, центр по выращиванию карповых и сиговых видов рыб, рыбоперерабатывающий цех и школу рыбовода по подготовке профессиональных кадров.

«В год мы нацелены производить 1500 тонн товарной рыбы. Производство рыбопосадочного материала составит 36 млн штук - сиговые, 1,5 млн штук - карповые, 3,5 млн штук - форель. Планируем инвестировать порядка 1,52 млрд тенге, а также создать до 100 новых рабочих мест», - отметил глава предприятия Дмитрий Абильдин.

Общий потенциал рыбного хозяйства страны составляет 600 тысяч тонн рыбы в год. В соответствии с программой развития отрасли, 45% потенциала будет достигнуто к 2030 году, а остальные 55% - к 2040 году. К 2030 году планируется выращивание 270 тысяч тонн товарной рыбы. Будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств и 323 действующих хозяйства выйдут на полную проектную мощность.