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    05:55, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Центр раннего вмешательства для детей с нарушениями развития откроют в Караганде

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    Photo: press service of the akimat of the Karaganda region
    В Караганде будут выявлять и предупреждать раннюю инвалидизацию детей. В областной детской клинической больнице откроется Центр раннего вмешательства. Социальный проект реализует фонд «Қазақстан халқына» совместно с партнёрами – фондами «Қамқорлық қоры» и «Samruk-Kazyna Trust», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Какую помощь оказывает фонд «Қазақстан халқына», рассказали в акимате Карагандинской области. Встреча с общественностью прошла в рамках II Конференции национальной благотворительности.

    «Это вторая ежегодная конференция благотворительности. На первой мы обсуждали концепцию фонда. Пообщались со всеми регионами, получили больше 500 предложений, которые включили в итоговые документы. В этом году тема нашей конференции – «Фонд для регионов». Мы реализуем по стране более 40 благотворительных программ и проектов и хотели бы понимать потребности каждого региона с учётом его специфики», – отметила заместитель председателя правления фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

    Она рассказала о том, что уже сделано и планируется в Карагандинской области. Это модернизация опорных школ, оснащение кабинетов робототехники, открытие спортивных залов в сёлах, приобретение медицинского оборудования, образовательные гранты для студентов и другое.


    В регионе реализуются 16 проектов в здравоохранении, образовании, спорте и социальной поддержке на общую сумму 9,1 млрд тенге.

    «Фонд работает в двух направлениях – оказание адресной помощи и реализация программ развития. К примеру, фонд выделил 1,4 млрд тенге для обеспечения 26 больных дорогостоящими препаратами. В свою очередь мы тоже работаем в этом направлении. Решаем вопросы за счёт средств местного бюджета. С фондом есть совместные планы по развитию онкослужбы», – сказал заместитель акима области Ермек Алпысов.

    Областную детскую клиническую больницу фонд оснастил оборудованием для офтальмологического скрининга новорождённых.


    А теперь здесь готовится к открытию Центр раннего вмешательства. Уже закуплено современное реабилитационное оборудование.

    С малышами будут работать специалисты: врачи-реабилитологи, неврологи, инструкторы ЛФК, эрготерапевты, логопеды, дефектологи. Все услуги бесплатные. Ежегодно помощь получат порядка 600 детей с нарушениями в развитии. Со своими вопросами, за советами и поддержкой смогут обратиться и родители.

    На встрече карагандинцы обсудили инициативы фонда и высказали свои предложения.


    Теги:
    Карагандинская область Образование Социальная поддержка Дети Караганда
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