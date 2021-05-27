Центр психологической помощи для семей с особенными детьми открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице общественный фонд «Бақытты Шаңырақ» при поддержке городского акимата открыл центр психологической помощи семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой

В центре психологической помощи будут работать мамы, которые сами воспитывают особенных детей. Они прошли профессиональное обучение, и будут оказывать помощь таким же семьям.

Стоит отметить, это уже четвертый подобный центр, который открывает ОФ «Бақытты Шаңырақ». Председатель фонда Ботагоз Султанова - мама, в семье которой воспитывается особенный ребенок. Своим примером она показывает, как можно проявить свою гражданскую позицию и применить свои навыки, опыт и знания в деле помощи семьям, которые нуждаются в поддержке.

«Хотим выразить благодарность акимату города за предоставленную возможность нашему фонду реализовать все свои проекты, за постоянную поддержку. Акимат всегда идет нам навстречу и помогает. В этой жизни нет ничего невыполнимого, если человек захочет что-то поменять, нужно встать и делать. Я вижу результаты труда тех женщин, которые с нами работают. Как и в первом подобном центре, который мы открыли ранее, так и в этом будут работать мамы особенных детей, они будут работать со всеми членами семей – бабушками, дедушками, папами, здоровыми детками. Всего на обучении у нас 15 мам. Мы также открыли службу аниматоров, для этого мы обучили наших мам», - отметила Ботагоз Султанова во время открытия центра.

Руководитель столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов подчеркнул, что открытию центра психологической помощи предшествовала большая подготовительная работа, проведенная совместно с психологами и членами комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики.

«Сегодня радостная новость: мы открываем центр психологической помощи для семей, которые воспитывают особенных детей. Это очень важное событие, эту идею очень долгое время вынашивала сама Ботагоз Султанова, председатель ОФ «Бақытты Шаңырақ». Фонд за последний год проделал большую работу, которая направлена на поддержку семей, воспитывающих особенных детей. Было проведено огромное количество мероприятий. Этот центр мы открывается с большой подготовительной работой, которая была проделана совместно с психологами города Нур-Султана, членами комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. Были обучены мамы, воспитывающие особенных детей. Уверен, работа центр будет продуктивной и окажет реальную помощь семьям», - сказал руководитель управления внутренней политики.

Напомним, с 2020 года в столице начали функционировать 8 центров, открытые по инициативе различных инициативных групп при поддержке акимата, которые работают с социально уязвимыми слоями населения. Эти центры успешно функционируют. В их числе - образовательный центр «Strong Mothers», цех пошива одежды «Алтын Шаңырақ Ұясы», многопрофильный центр по оказанию услуг «Бақытты Шаңырақ» и т.д.