Центр профориентации школьников заработал в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском Дворце школьников №2 создан ПрофиЦентр. Старшеклассники смогут получать в нем консультации педагогов, психологов, а также представителей колледжей и вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ПрофиЦентр занимает весь цокольный этаж Дворца школьников.

Предполагается, что дети смогут здесь свободно общаться с преподавателями, психологами и успешными представителями различных профессий. Центр позволит им определиться с будущей профессией, исходя из их умений и желаний.

«Задача нашего центра заключается в информировании школьников о самых востребованных и новых специальностях на рынке труда. На базе нашей площадки вузы и колледжи могут проводить встречи с учениками, чтобы рассказывать им о своих специальностях и условиях поступления. Также будут организованы встречи с успешными людьми, которые смогут мотивировать детей», – рассказала директор Дворца школьников №2 Салтанат Мукушева.

Также в ПрофиЦентре можно пройти тесты для самоопределения будущей профессии. Сдав их, школьники смогут не только определиться с будущей специальностью, но и понять, какие предметы им нужно подтянуть. Кроме того, на базе центра окажут профессиональную помощь детям, попавшим в сложные жизненные ситуации или с ограниченными возможностями.

«Каждому учебному заведению будет предоставлено время от 10 до 15 дней, в течение которого оно оборудует выставки, организует постоянную работу преподавателей, активных студентов, будет проводить тренинги, мероприятия, конкурсы со старшеклассниками города. Мы намерены вовлечь в эту работу школьников из всей Караганды и колледжи и вузы области. Профориентационная работа будет проводиться систематически», – добавила Салтанат Мукушева.