-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:13
-
-
-
-
-
-
-
Центр примирения открылся в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Центр примирения открылся в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«22 июня начали действовать изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс.Часть из них направлена на примирительные процедуры. С 22 июня суды, принимая исковые заявления сторон, будут направлять их к судье примирителю. Ему отведено 14 дней для принятия всяческих мер, чтобы стороны не доходя до основной судебной тяжбы, решили проблемные вопросы методом примирения», - рассказал председатель Атырауского областного суда Бауыржан Жумагулов. ⠀
Работа центра в пилотном режиме началась в прошлом году на базе областного суда. За это время было рассмотрено 2257 дел, из них 840 дел были урегулированы до суда. Помощь в центре гражданам будут оказывать медиаторы, бии, адвокаты, прокуроры, психологи, нотариусы и представители бизнес-омбудсмена. Центр оснащен необходимыми техническими средствами.
- В условиях карантина использовать возможности учреждений культуры и спорта призвал Бердибек Сапарбаев
- Виртуальная выставка-конкурс «Во имя памяти» проходит в Карагандинской области
- Почему нельзя быстро получить результаты ПЦР-теста, пояснили в Атырау
- Медаль «Халық алғысы»: в Мангистауской области наградили врачей, учителей, полицейских
- Десять шымкентцев наградили медалью «Халық алғысы»
- Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана