Центр примирения открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Центр примирения открылся в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 июня начали действовать изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс.Часть из них направлена на примирительные процедуры. С 22 июня суды, принимая исковые заявления сторон, будут направлять их к судье примирителю. Ему отведено 14 дней для принятия всяческих мер, чтобы стороны не доходя до основной судебной тяжбы, решили проблемные вопросы методом примирения», - рассказал председатель Атырауского областного суда Бауыржан Жумагулов. ⠀

Работа центра в пилотном режиме началась в прошлом году на базе областного суда. За это время было рассмотрено 2257 дел, из них 840 дел были урегулированы до суда. Помощь в центре гражданам будут оказывать медиаторы, бии, адвокаты, прокуроры, психологи, нотариусы и представители бизнес-омбудсмена. Центр оснащен необходимыми техническими средствами.