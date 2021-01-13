Центр примирения открыли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске открыли Центр примирения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

«К сожалению, в нашей стране много разводов, мы занимаем лидирующие позиции по данному показателю. Поэтому создание такого института очень важно для нас. Необходимо работать над сохранением семей. Ведь это основа и будущее нашего государства. В Центре примирения создадут такую возможность для решения проблем, чтобы можно было продолжить дальнейшую совместную жизнь. Я удовлетворен качеством проделанной работы. Здесь очень комфортное помещение, не такая давящая обстановка, как в суде. Поэтому надеюсь, что будут хорошие результаты», — сказал в ходе открытия центра аким ВКО Даниал Ахметов.

В Центре примирения работают 2 психолога и 3 медиатора. Кроме того, здесь создана диалоговая площадка, обстановка и атмосфера которой располагает к разрешению конфликтов с выгодой для обеих сторон.

«Сейчас действует слоган: «Время не судиться – время мириться». Соглашения в порядке медиации так же, как и решение суда разрешает спор окончательно. Выбирая этот путь, стороны обращаются к независимому медиатору, который путем договоров и анализа ситуации предлагает один или несколько оптимальных вариантов решения ситуации. Ведь суд это дело затратное – госпошлина, судебные издержки, наем юриста, потраченные нервы. И, как правило, проиграв, одна из сторон остается недовольна решением суда. Примирение же сохраняет отношения, деловые связи, здоровье, деньги и время», – добавил председатель Восточно-Казахстанского областного суда Нурлан Каирбеков.

Медиаторы и психологи Центра примирения будут разрешать споры не только в области брачно-семейных, но и трудовых, гражданских отношениях, банковской и страховой сфере. Также примирение возможно при спорах, связанных с авторским правом и интеллектуальной собственностью. К слову, подобные Центры успешно функционируют в районе Алтай, Жарминском районе.

«В суде две стороны – истец и ответчик. И в результате кто-то из них выигрывает, соответственно вторая сторона остается недовольной. Здесь же будут искать компромисс, который устроит обоих. Шаг к примирению намного благороднее, чем победа любой ценой в суде. Работа Центра существенно снизит уровень конфликтности среди населения, будет способствовать повышению правовой культуры, популяризирует досудебное урегулирование споров», – подчеркнул Н. Каирбеков.

Отметим, Центр примирения находится в Усть-Каменогорске по адресу ул. Бурова,20, а услуги населению области оказываются бесплатно.