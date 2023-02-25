Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит работу в ближайшее время — Алихан Смаилов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Февраля 2023, 10:11
Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит работу в ближайшее время — Алихан Смаилов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы дальнейшего социально-экономического развития Жетысуской области рассмотрены на совещании в Талдыкоргане под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

photo

С докладами о реализуемых мерах и планах на предстоящий период выступили аким региона Бейбит Исабаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, а также вице-министры национальной экономики Бауыржан Омарбеков и энергетики – Жандос Нурмаганбетов.

photo

photo

photo

photo

В своем выступлении Премьер-Министр отметил, что в рамках исполнения Предвыборной программы Главы государства вопросам развития сельских территорий и агропромышленного сектора республики в ближайшие годы будет уделяться самое пристальное внимание. Это в том числе подразумевает принятие мер по повышению доходов и качества жизни сельчан.

По его словам, акимату области совместно с Минэкологии необходимо обеспечить качественную модернизацию ирригационных сетей и своевременную сдачу в эксплуатацию водных объектов. Еще одним актуальным вопросом остается возврат неиспользуемых земель в госсобственность.

«Несмотря на проводимую местными исполнительными органами работу, в области все еще не используется 857 тысяч га сельхозземель. При этом потребность населения в пастбищных угодьях составляет более 680 тысяч га. Нужно проработать механизмы передачи земель вокруг сельских населенных пунктов их жителям для выпаса скота. Работу в этом направлении следует усилить», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В части инженерной инфраструктуры глава Правительства указал на то, что уровень износа используемых канализационных сетей достиг 58%, и отметил необходимость активизировать работу в данном направлении со стороны акимата.

photo


Обратил внимание Алихан Смаилов и на ряд нерешенных социальных проблем. Так, в области более пяти тысяч детей обучаются в 69 приспособленных школах, еще одна – аварийная и 26 – саманные. Вместе с тем он отметил, что реализация нацпроекта «Комфортная школа» позволит решить проблему дефицита качественных ученических мест. В частности, до 2026 года в регионе планируется открыть 10 новых оборудованных школ. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55 млрд тенге.

«Наряду с этим в Министерстве финансов есть созданный за счет средств коррупционеров внебюджетный фонд. Его средства также будут направлены на строительство школ», — добавил Премьер-Министр.

Говоря о положении дел в здравоохранении, глава Правительства указал на то, что 59 медицинских объектов в области расположены в арендованных и приспособленных помещениях.

«В рамках Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в течение двух лет эти объекты будут приведены в соответствие с нормативами. Для этого акимату надо оперативно обеспечить выделение земельных участков и подведение инженерных коммуникаций», — подчеркнул он.

Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность решения вопроса дефицита медработников в сельской местности путем соцподдержки кадров, прибывающих из городов, особенно молодежи. Здесь, по его словам, нужно максимально использовать инструменты программы «С дипломом – в село».

Переходя к экономическому блоку вопросов, Премьер-Министр отметил, что одним из перспективных направлений в области является развитие логистики. Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.

«Хоргос» должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра», — сказал глава Правительства.

Алихан Смаилов также отметил важность своевременного запуска намеченных инвестиционных проектов и обеспечения региона социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.

photo


В завершение своего выступления Премьер-Министр озвучил ряд конкретных поручений уполномоченным госорганам: проработать вопросы строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах, магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал», реконструкции котельной «Баскуат» в Талдыкоргане и обеспечения качественной питьевой водой жителей города Текели.

photoКроме того, он акцентировал внимание на необходимости рассмотреть вопросы выделения средств на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в 6 селах, ремонт 15 аварийных мостов, ремонт и сейсмоусиление центральной больницы Аксуского района, а также предусмотреть средства на ремонт больницы Кербулакского района и строительство поликлиники на 500 посещений в Талдыкоргане.

Минэнерго поручено рассмотреть вопрос поэтапного финансирования строительства линий для бесперебойного электроснабжения туробъектов на побережье озера Алаколь, Миннацэкономики – определить администратора бюджетных программ по строительству инженерной инфраструктуры и обустройству побережья озера Балхаш.

photo


Правительство РК   Экономика   Алихан Смаилов   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны