+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Центр приема граждан открылся при прокуратуре Атырауской области

14 Января 2020 09:49
Поделиться:
Центр приема граждан открылся при прокуратуре Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При прокуратуре Атырауской области открылся центр приема граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жестко контролировать график приема граждан пообещал аким СКО
«Единый день приема граждан» – что беспокоит казахстанцев Павлодарский школьник попросил главу региона объявить соль талисманом областного центра Актоты Раимкулова провела личный прием граждан

«Центр открылся в рамках реализации концепции «Слышащего государства», объявленной Президентом страны в Послании народу Казахстана, что подразумевает более тесный контакт с населением, способность прокуроров в регионах быть доступными для граждан», - рассказала официальный представитель Генеральной прокуратуры Оксана Петерс.

По словам сотрудников ведомства, в центре в любой момент граждане смогут получить реальную юридическую помощь в течение 5-10 минут.


«Для удобства граждан центр работает 24 часа в сутки. Жители могут встретиться с дежурными прокурорами без предварительной записи. На компьютере дежурного прокурора установлены все информационные базы правоохранительных органов»,- отметила Оксана Петерс.


В центре приема граждан открыты специальные кабинеты для рассмотрения коллективных заявлений и обсуждения сложных дел. Кроме того, имеются кабинет дежурного прокурора для приема граждан и комната специалистов.


Отметим, что за 2019 год на прием в прокуратуру обратились более двух тысяч человек, 1219 встретились с руководством и 405 человек побывали на личном приеме прокурора области.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Генпрокуратура, Цифровой Казахстан, Общество,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив