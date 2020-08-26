Центр построения карьеры для школьников открыли в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве Карагандинской области реализуется профориентационный проект «Центр построения карьеры для школьников». Партнёром выступил Международный образовательный центр EDTECH, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Старшеклассникам помогают определиться с выбором будущей профессии. Аким области Женис Касымбек поручил создать такие же центры во всех городах и районах.

- Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана особо подчеркнул необходимость определения способностей учащихся школ и перехода к политике профориентации. Для реализации этой задачи мы приступили к трансформации системы профориентации в школах нашего города по программе Международного образовательного центра EDTECH. В основе программы лежит отечественная цифровая комплексная профориентационная система КАSIP для учащихся старших классов. Она направлена на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, - сказал аким Сатпаева Аскар Идрисов на августовской конференции в онлайн-режиме.

В городе создали Координационный совет по профессиональной ориентации. Его возглавил Аскар Идрисов, в состав вошли представители городского филиала Палаты предпринимателей, корпорации «Казахмыс», Центра занятости, Молодёжного ресурсного центра «Жастар», вузов, колледжей.

Центр построения карьеры открыли на базе Дворца школьников. Уже провели два тестирования для профессиональной диагностики выпускников школ и старшеклассников. По словам акима города, результаты показали возросший интерес к техническим специальностям.

Об участии Карагандинской области в пилотном проекте SANA skills рассказала директор Центра научно-практической психологии SANA Алтынай Абдрахманова. Апробация специальной программы для младшеклассников проходит в двух столичных школах и пяти карагандинских.

- В этом году в партнёрстве с международной компанией Six Seconds проведено исследование социально-эмоционального климата участников пилотного проекта. В опросе приняли участие 630 респондентов. Результаты показали большой интерес к программе со стороны детей и педагогов, - сообщила руководитель центра.

По её мнению, нужно повышать роль родителей. Для этого будут организованы тренинги и семинары.

Глава региона одобрил оба проекта и поручил продолжить работу.

- Нам необходимо подвести учащихся к осознанному, самостоятельному выбору профессии, сформировать у них психологическую готовность к профессиональному самоопределению. Это нужно не только обществу, а прежде всего самому молодому человеку. Опыт реализации проекта «Центр построения карьеры для школьников» необходимо транслировать на все регионы области, - отметил Женис Касымбек.

Он предложил создать областной координационный совет по профориентации.