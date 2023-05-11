Центр Помпиду во Франции закроют на пятилетний ремонт

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Крупнейший во Франции и Европе музей современного искусства нуждается в реставрации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже в конце 2025 года закроется на ремонт. Он продлится 5 лет.

Как отметила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак, в музее за 46 лет его существования никогда не проводились большие реставрационные работы. Их стоимость оценивается в 262 млн евро.

Центр Помпиду - крупнейший во Франции и Европе музей современного искусства. В его фондах хранятся более 100 тысяч произведений искусства, созданных художниками из 90 стран.