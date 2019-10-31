Центр подготовки специалистов по профилактике бытового насилия открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Центр подготовки специалистов по профилактике бытового насилия открылся при юридическом институте МВД РК имени Малкеждара Букенбаева. Здесь сотрудников полиции будут обучать мерам по профилактике бытового насилия с учетом мирового опыта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема борьбы с насилием и гендерным неравенством нашла отражение в целях устойчивого развития ООН и принятых РК наряду с другими членами ООН. Полицейские Актобе, проходящие повышение квалификации, теперь будут обучаться в центре мерам по профилактике бытового насилия с учетом мирового опыта.

Здесь работают как наши преподаватели академии МВД, так и представители ООН. В центр переданы практические пособия по вопросам реагирования полицейских на факты насилия сексуального и бытового характера, предложения по улучшению следственной работы, видеоролики. На этой неделе в центре обучатся 18 участковых инспекторов», - рассказывает заместитель начальника курса юридического института Ринат Ракишев.





По словам Р.Ракишева, интересен опыт работы корейских полицейских. К примеру, при факте изнасилования в целях защиты психологического состояния потерпевшего при допросе проводится видеозапись. И потерпевшего больше не допрашивают во второй, третий раз ни новый следователь, ни участковый или оперативный работник, как это бывает в нашей стране.

Также пострадавший и обвиняемый во время следствия не должны сталкиваться друг с другом. Эти и другие детали проведения следственной работы защищают права и психологическое состояние жертв бытового насилия, считает майор Р.Ракишев.

Центр открылся совместно с представителями ООН.

Сотрудники полиции, проходящие повышение квалификации обязательно будут проходить обучение в данном центре тренинга, направленный на подготовку сотрудников полиции по профилактике гендерной насилии с учетом международного опыта.

Тема борьбы с насилием и гендерным неравенством нашла свое отражение в Целях Устойчивого Развития, разработанных Организацией Объединенных Наций и принятых Республикой Казахстан, наряду с другими странами-членами ООН. Программа развития ООН будет продолжать сотрудничество с Министерством внутренних дел, в том числе по проведению масштабной реформы казахстанской полиции, направленной на укрепление авторитета полиции и доверия к ней граждан.



