Центр поддержки волонтеров появится в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Центр поддержки волонтеров появится в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как рассказал директор ОО «Фонд содействия научным исследованиям» Айболат Курумбаев, 2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера.

«Волонтёрство сегодня является одним из быстроразвивающихся направлений. В связи с этим глава государства объявил следующий год Годом волонтера. В связи с этим в нашем регионе открывается центр поддержки волонтеров и будет он располагаться на базе фонда содействия научным исследованиям ЗКО. Координационный центр будет регулировать вопросы по волонтерству, проводить брифинги, пресс-конференции, неформальные встречи, медиаклассы, конкурсы, мастер-классы, создавать медиаматериалы об успешных волонтерах. Целью проекта является стимулирование активного участия молодежи в волонтерской деятельности», - рассказал Айболат Курумбаев.

По словам координатора проекта «Женис» национальной волонтерской сети Айсулу Жамашовой, в Казахстане зарегистрированы 289 волонтерских организаций, наибольшее количество из которых работают в социальной сфере.

«Начинают развиваться такие движения, как волонтерство в ЧС, медицина, культура, медиа. Наиболее известными волонтерскими организациями в данный момент являются «Национальная волонтерская сеть«, «Красный полумесяц Казахстана«, «Клуб 28 петель«, «Лидер« и так далее. В 2019 году неправительственными организациями реализованы 68 проектов по государственно-социальному заказу. По стране созданы 17 центров поддержки волонтеров. В целях взаимодействия заинтересованных организаций создана функциональная онлайн-платформа volunteer.kz. Здесь осуществляется поддержка волонтеров, оказывается информационная поддержка программ, акций, проектов. Общественно полезная деятельность добровольцев реализуется по пяти социальным направлениям: инклюзивное обучение детей, работа с пожилыми людьми, репетиторство, организация досуга и работа с людьми с девиантным поведением», - рассказала Айсулу Жамашова.

Стоит отметить, что в этом году по Казахстану выделены 17 грантов по одному миллиону тенге, эти средства были направлены на развитие волонтерской деятельности.