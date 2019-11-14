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Центр поддержки волонтеров появится в Западно-Казахстанской области
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Центр поддержки волонтеров появится в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
Как рассказал директор ОО «Фонд содействия научным исследованиям» Айболат Курумбаев, 2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера.
«Волонтёрство сегодня является одним из быстроразвивающихся направлений. В связи с этим глава государства объявил следующий год Годом волонтера. В связи с этим в нашем регионе открывается центр поддержки волонтеров и будет он располагаться на базе фонда содействия научным исследованиям ЗКО. Координационный центр будет регулировать вопросы по волонтерству, проводить брифинги, пресс-конференции, неформальные встречи, медиаклассы, конкурсы, мастер-классы, создавать медиаматериалы об успешных волонтерах. Целью проекта является стимулирование активного участия молодежи в волонтерской деятельности», - рассказал Айболат Курумбаев.
По словам координатора проекта «Женис» национальной волонтерской сети Айсулу Жамашовой, в Казахстане зарегистрированы 289 волонтерских организаций, наибольшее количество из которых работают в социальной сфере.
«Начинают развиваться такие движения, как волонтерство в ЧС, медицина, культура, медиа. Наиболее известными волонтерскими организациями в данный момент являются «Национальная волонтерская сеть«, «Красный полумесяц Казахстана«, «Клуб 28 петель«, «Лидер« и так далее. В 2019 году неправительственными организациями реализованы 68 проектов по государственно-социальному заказу. По стране созданы 17 центров поддержки волонтеров. В целях взаимодействия заинтересованных организаций создана функциональная онлайн-платформа volunteer.kz. Здесь осуществляется поддержка волонтеров, оказывается информационная поддержка программ, акций, проектов. Общественно полезная деятельность добровольцев реализуется по пяти социальным направлениям: инклюзивное обучение детей, работа с пожилыми людьми, репетиторство, организация досуга и работа с людьми с девиантным поведением», - рассказала Айсулу Жамашова.
Стоит отметить, что в этом году по Казахстану выделены 17 грантов по одному миллиону тенге, эти средства были направлены на развитие волонтерской деятельности.
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