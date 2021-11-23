Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» запустил челлендж добра в Караганде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Ноября 2021, 12:43
Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» запустил челлендж добра в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» в честь независимости РК и в рамках марафона «Добрых дел» запустил челлендж «Мейірім сыйла!» («Дари добро!»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

«Челлендж мы начали с раздачи одежды для детей. Спонсором выступил один из предпринимателей. Затем нас поддержал общественный фонд «Ана-Мама». Он приготовил продуктовые корзины для 50 семей, и мы вместе их раздали. ОФ «Ана-Мама» передал эстафету фондам «Бірлік» и «Зекет». И так добро идёт по цепочке.

Цель челленджа – оказать поддержку, внимание тем, кто в этом нуждается. Нужно показать человеку, что он важен и нужен, поддержать его в любой ситуации, а не просто накормить или одеть. То есть поделиться добротой своего сердца. Например, можно сводить детей из многодетных семей или сирот на игровые площадки и так далее», – сказала директор Центра поддержки многодетных семей Ляззат Кожахметова.

photo

В челлендже могут принять участие все желающие. Он продлится до Дня независимости.

Для помощи многодетным или малоимущим семьям можно позвонить по телефону: +7-778-398-45-03 либо обратиться в Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» по адресу: пр-т Шахтёров, 10с.

Хештеги челленджа: #Qazaqstan30jyl, #MeninQazaqstanym, #Tauelsizdik, #Тәуелсіздік30жыл.

photo


Карагандинская область   Благотворительность   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка